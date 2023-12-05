В Одесской области работницу ломбарда подозревают в присвоении более 250 тысяч кредитного учреждения.

Бывшая оценщик-эксперт одного из ломбардов Одесщины, имея анкетные данные клиентов, оформляла на них фиктивные кредиты.

Как сообщилив Нацполиции Одесской области, вместо изделий из золота под залог, злоумышленница помещала в сейф бижутерию.

Деньги, которые якобы получали клиенты – женщина присваивала себе.

За шесть месяцев женщина совершила сорок пять таких сделок, и присвоила 250 тысяч гривен.

Когда о ее противоправных действиях узнали – женщина исчезла.

Правонарушительницу нашли в другой области.

Во время обысков следователи обнаружили телефон, 7000 гривен и 400 долларов, а на прежнем рабочем месте 45 зип-пакетов с серьгами, кольцами, цепочками и подвесками из бижутерии.

Сообщается, что это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса.

Женщине грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

На время следствия женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержана очередная вражеская агентка, которая скорректировала десятки дронов на важные объекты в регионе.

После ударов по Одессе злоумышленница отчитывалась «куратору» о последствиях «прилетов». Известно, что в настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

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