По результатам ревизии государственных аудиторов установлено, что академия потратила более двух миллионов гривен излишних бюджетных средств.

В Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой обнаружили факультет, который не имеет ни одной кафедры, но имеет декана, которому уже выплатили более миллиона гривен зарплаты. Об этом сообщила Государственная служба.

По результатам ревизии государственных аудиторов установлено, что академия потратила более двух миллионов гривен излишних бюджетных средств. После завершения ревизии, проведенной Южным офисом Госаудитслужбы, выявлено, что в учебном заведении был создан факультет заочной и магистерской подготовки, у которого не было ни одной кафедры и лаборатории (что является нарушением Закона Украины "О высшем образовании"). Кроме того, бюджетные средства были использованы для удержания должности декана этого факультета, на что потрачено более миллиона гривен.

Также выявлены нарушения законодательства, связанные с неправомерными выплатами стипендий студентам дневной формы по государственному заказу. Некоторым студентам без должного основания были выплачены стипендии в завышенном размере.

Совокупные нарушения в академии привели к финансовым потерям на сумму двух миллионов 335 тысяч гривен.

Шесть должностных лиц учебного заведения стали объектом протоколов о привлечении к административной ответственности согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях. Материалы ревизии переданы Главному управлению Национальной полиции в Одесской области.

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