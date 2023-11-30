Досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Одесской области, а оперативное сопровождение – УСС в Одесской области ДСР Нацполиции Украины.

Врач из Одесской области, производивший фиктивные документы для увольнения со службы за 5 500 долларов США, был задержан. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, годары Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили о подозрении врачу Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

По данным следствия, врач организовал противоправную схему изготовления фиктивных документов о болезни военнослужащих, которая служила основанием для их увольнения из рядов ВСУ и других военных формирований Украины. За 5500 долларов США он обещал создать документы, которые легализовали бы их увольнение в запас.

Задержание врача произошло при получении неправомерной выгоды под контролем правоохранителей, и сейчас готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Одесской области, а оперативное сопровождение – УСС в Одесской области ДСР Нацполиции Украины.

Ранее жительница Одесской области подставила добропорядочных граждан из разных областей Украины. Она говорила, что собирает деньги на лечение тяжелораненых военнослужащих и больных детей, но волонтерила исключительно для себя и тратила присланные деньги только на собственные нужды.

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