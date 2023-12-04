Фонтанский сельсовет Одесской области планирует приобрести сладкие подарки до наступления Нового года на сумму более 800 тысяч гривен.

Информацию об этом получили представители Новости Live через систему электронных закупок Prozorro. По данным открытого аукциона, Фонтанский поссовет планирует потратить 860 040 гривен на приобретение 4 778 свертков сладостей весом не менее 400 граммов каждый.

Расчетная стоимость одного подарка составляет 180 гривен, однако важно отметить, что это розничная цена, а оптовая стоимость остается неизвестной.

Условия тендера определяют, что каждый подарок должен содержать:

1 пралине, покрытую шоколадной глазурью;

1 шоколад молочный с начинкой (например, нуга);

1 шоколадно-желейную конфету;

5 мягких или переслоенных карамелей;

3 вафельные конфеты в шоколадной глазури с разными начинками;

8 желейных конфет разных вкусов;

4 объемных вафелька с начинкой, покрытые молочно-шоколадной глазурью;

2 штучки печенья соединенного начинкой.

Также стоит отметить, что в Измаиле Одесской области объявлен тендер на новогодние подарки с расходом более миллиона гривен. Глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова выразила свое возмущение подобными тендерами во время военного конфликта, заметив, что такие закупки можно устраивать после окончания войны, когда на передовой существует большая потребность в дронах и оружии.

Также ранее сообщалось, что Вызырский сельский совет, расположенный в Одесской области, планирует приобрести детские сладости на празднование Нового года, собираясь потратить почти 800 тысяч гривен на конфеты.

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