В Одесской области планируется капитальный ремонт за 58 млн. 21 тыс. 820 грн.

Так, в Одесской области планируют ремонт дороги за 58 миллионов.

Об этом стало известно из объявления на сайте госзакупок Rozorro.

Южное городское общество создало новый тендер на ремонт дороги по улице Центральной от села Кошары в направлении села Любополь.

Планируется капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги.

Также известно, что площадь работ составляет около 15 тысяч кв. метров.

Кроме того, планируется отремонтировать подъезды во дворы домов.

Стоимость ремонтных работ, финансируемых из местного бюджета, составит 58 млн 21 тысяч 820 гривен.

Тендер был обнародован 28 ноября.

К слову, на Одесщине ремонт моста подорожал: тендер увеличили до сотни миллионов.

В Одесской области стоимость ремонта моста через канал Кофа на автодороге Измаил – Килия – Вилково выросла до 213,1 миллиона гривен.

Первый тендер был отменен из-за ошибок в документах, а второй завершился без предложения от участников.

Новый тендер возобновили с возросшей стоимостью работ, которая выросла со 163,8 миллиона до 213,1 миллиона гривен.

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