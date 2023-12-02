Согласно выявленной информации, канализационная станция и ее сети не принадлежат ни одному предприятию, и контроль за их состоянием отсутствует.

В Одессе началось уголовное производство из-за сброса сточных вод с канализационной станции "Черноморка-2" к Черному морю в районе пляжа Черноморка. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Экологические специалисты провели обследование и установили, что сточные воды с канализационно-насосной станции попадают в ливной коллектор, а оттуда на пляж Черноморка и Черное море. Лабораторные исследования регулярно фиксируют превышение нормативов по разным показателям, таким как взвешенные вещества, общее железо, аммонийный азот, нитриты и БСК5.

Согласно выявленной информации, канализационная станция и ее сети не принадлежат ни одному предприятию, и контроль за их состоянием отсутствует. Также отмечено отсутствие проектно-сметной документации.

До ноября 2022 года Одесский городской совет и Одесский районная государственная (военная) администрация должны были определить балансодержатель для канализационной станции "Черноморка-2", но это требование фактически игнорировали.

Государственная экологическая инспекция направила материалы в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования и определения виновных. Киевская окружная прокуратура города Одессы открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Украины.

В ноябре специалисты инспекции вместе с правоохранителями провели осмотр пляжа "Черноморка" и его окрестностей, подтвердив факт сброса сточных вод к Черному морю. Досудебное расследование продолжается.

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