В Одесской области задержан мужчина задержан по подозрению в краже, известно, что ему грозит немалый срок.

Так, в Одесской области мужчину подозревают в краже мопеда.

Как сообщили в полиции Одесщины, житель Расцветовской территориальной громады вечером зашел в гости к знакомой.

В какой-то момент женщина отошла по домашним делам – тогда мужчина решил похитить мопед.

Он затолкал украденный мопед к себе домой и решил спрятать его в сене.

Утром женщина заметила пропавший мопед и обратилась к полицейским.

Правоохранители оперативно разыскали скрывавшегося в доме родственников мужчину.

Муж признался, что планировал перекрасить мопед, что в дальнейшем им пользоваться.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление ему грозит заключение до восьми лет.

К слову, жителю Львова суд вынес приговор после того, как мужчина неоднократно воровал из магазинов алкогольные напитки.

В торговом зале магазина, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина подойдя к холодильнику, самовольно без разрешения продавца открыл дверцу и достал бутылку пива объемом 0,5 л стоимостью 21 грн. 09 коп.

Несмотря на замечания продавца, мужчина открыто украл бутылку, выйдя из магазина.

Ранее он был судим за уголовные правонарушения, однако судимость была погашена.

Суд признал жителя Львова виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет.

Последние новости Украины:

Украл велосипеды – получит 8 лет: мужчина скоро предстанет перед судом, что известно.

Также сообщалось, что 15-летний парень за рулем натворил беды на Киевщине, кадры ДТП.

Кроме того, Politeka.net писала, что жизнь трех выпускниц оборвалась в одну минуту из-за пьяного полицейского.