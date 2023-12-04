Прессслужба АО "Одесгаз" сообщает, что определенная часть горожан будет временно отключена от снабжения голубым топливом.
Конкретные улицы и дома, где отсутствует газоснабжение:
- просп. Свободы, 90-102
- просп. Свободы, 107-117
- ул. Политкаторжан (все дома)
- пров. 411 Батареи (все дома)
- дачный кооператив "Черноморка"
После завершения ремонтных работ восстановление газоснабжения для потребителей будет произведено. Управление эксплуатации газового хозяйства приносит извинения за временные неудобства.
Также в статье предоставляется информация о тарифах на газ в Украине, где каждый поставщик устанавливает свои расценки. Напомним, что большинство жителей страны являются клиентами Нафтогаза и платят 7,96 грн за кубометр газа. Также упоминается возможность выделения "третьей квитанции" за природный газ с единого платежа за "голубое топливо", которая касается оплаты за содержание внутридомовых сетей.
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