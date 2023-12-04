Прессслужба АО "Одесгаз" сообщает, что определенная часть горожан будет временно отключена от снабжения голубым топливом.

Конкретные улицы и дома, где отсутствует газоснабжение:

просп. Свободы, 90-102

просп. Свободы, 107-117

ул. Политкаторжан (все дома)

пров. 411 Батареи (все дома)

дачный кооператив "Черноморка"

После завершения ремонтных работ восстановление газоснабжения для потребителей будет произведено. Управление эксплуатации газового хозяйства приносит извинения за временные неудобства.

Также в статье предоставляется информация о тарифах на газ в Украине, где каждый поставщик устанавливает свои расценки. Напомним, что большинство жителей страны являются клиентами Нафтогаза и платят 7,96 грн за кубометр газа. Также упоминается возможность выделения "третьей квитанции" за природный газ с единого платежа за "голубое топливо", которая касается оплаты за содержание внутридомовых сетей.

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