Сергей вырос в многодетной и любящей семье, всегда являлся опорой для своих родителей и всегда оказывал им поддержку.

В ходе выполнения боевого задания в Сватовском районе Луганской области 15 ноября погиб 35-летний Сергей Литинский из поселка Петропавловка, что на Одещине. Мужчина активно защищал Украину в рамках антитеррористической операции (АТО) в 2014-2015 годах, а после вторжения российской Федерации пошел защищать страну во второй раз.

Об этом уведомили в Петропавловской общине.

Родился Сергей 31 января 1987 года в селе Петропавловка, где и окончил школу. После окончания школы учился в Измаильском техникуме, где получил профессией электрика. Закончив техникум, был призван в армию. Служба проходила в городе Калуше Ивано-Франковской области. После армии начал работать в Киеве в киевском метрострое. Затем стал участником антитеррористической операции с 2014 по 2015 годы.

Сергей вырос в многодетной и любящей семье, всегда являлся опорой для своих родителей и всегда оказывал им поддержку. По словам сообщества, он всегда глубоко чувствовал патриотизм и с первых дней полномасштабного вторжения решил встать на защиту родной Родины. Молодой, энергичный и полный жизненной силы герой, к сожалению, стал жертвой войны, уничтожившей все его планы на будущее.

По данным общества, Сергей Литинский имел профессию электрика. Его почтили и провели прощание 3 декабря.

"Молодому, энергичному, любящему жизнь герою все планы на будущее разрушила война. Сергею навсегда останется 35. Петропавловская ОТГ выражает искренние соболезнования родителям», - добавили в общине.

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