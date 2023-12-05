Преступная группа требовала денег от местных жителей, выдавая себя за представителей спецслужб и военкомата.

По информации Службы безопасности Украины, подозреваемые создали поддельные эмблемы и удостоверения СБУ и использовали их, подходя к лицам мобилизационного возраста на улицах и представляясь работниками военкомата. Мужчин обвинялись в уклонении от мобилизации и угрожали им уголовной ответственностью.

Во избежание наказания фальшивые представители военкомата предлагали пострадавшим "откупиться" за разные суммы денег. Отказывающимся преступники угрожали похищением и физическими расправами.

Одному из местных жителей преступники потребовали 20 тысяч долларов. Этот случай был задокументирован правоохранителями, задержавшими фальшивых спецслужб. Задержанных взяли под стражу и предъявили им обвинения. За это преступление им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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