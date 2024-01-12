Действия студентов квалифицируются по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и предусматривают наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одессе задержаны двое студентов. Студентам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Вечером на Фонтанской дороге в Одессе злоумышленники подошли к прогуливающимся группой молодым людям, угрожая пистолетом, отобрали их сумки, телефоны, банковские карты и документы. Отмечено, что общий имущественный ущерб для потерпевших составил более 66 тысяч гривен.

Пострадавшие немедленно сообщили об инциденте в полицию, и за несколько часов работники Одесского районного управления полиции №1 удалось разыскать и задержать злоумышленников. Последние указали место, где спрятали добытое имущество. В результате обыска в одной из арендованных ими квартир был изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу, чтобы определить его отнесение к огнестрельному оружию.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом, соединенного с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего. Действия преступников квалифицируются по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины как разбой и предусматривают наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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