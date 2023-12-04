На Дерибасовской в ​​Одессе появилась новогодняя елка, и установка ее каркаса уже успешно завершена.

За прошедшие выходные на основной улице Одессы, а именно на Дерибасовской, начались работы по установке главной новогодней елки города. Об этом сообщили в Одесском городском совете. В этом году высота главной елки составит 20 метров, а ее ширина – 9 метров. Традиционно верхушку украшает рождественская звезда. Сейчас елка уже установлена, и осталось только завершить процесс ее украшения.

В этом году главная новогодняя елка Одессы будет украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. В мэрии указали, что все расходы по установке главной новогодней елки покрывают предприниматели города.

Это та же елка, которая раньше радовала одесситов и гостей города своим светом во время блекаутов во время прошлых новогодних праздников.

Важно также отметить, что по новому календарю церкви в 2023 году новогодние праздники начнутся раньше.

Праздничный график зимних праздников по новому календарю выглядит следующим образом:

Любимый праздник для детей – День святого Николая, когда они с нетерпением ищут подарки под подушкой. Согласно новому лианскому календарю, этот праздник отмечается 6 декабря (вместо 19 декабря). Сочельник украинцы празднуют 24 декабря (ранее 6 января), Рождество Христово приходится на 25 декабря (ранее 7 января), а Собор Пресвятой Богородицы – на 26 декабря (ранее 8 января).

День преподобной Мелании, также известный как Щедрый вечер или Маланка, отмечают 31 декабря (ранее 13 января). День памяти святителя Василия Великого, известный как Василий день, когда начинают весенние сева, выпадает на 1 января (ранее 14 января). Крещение Господне, известное также как Крещение, отмечается 6 января (ранее 19 января).

Раньше Politeka писала, что В Одесской области решили судьбу новогодних елок: будут ли устанавливать