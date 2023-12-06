Эта запланированная закупка вызвала негодование среди граждан. Екатерина Бритавская подала жалобу в Госаудитслужбу, и сейчас ожидается ответ на этот запрос.

Управление градостроительства и коммунальной собственности Маяковского сельсовета в Одесской области анонсировало проведение тендера на капитальный ремонт Надлиманской школы за более 84 миллионов гривен. Об этом стало известно из системы госзакупок. Prozorro.

Торги запланированы на 8 декабря и работы должны быть завершены до 31 декабря 2024 года. В тендерной документации среди перечня ремонтных работ отмечено установление систем оповещения, пожарной сигнализации и видеонаблюдения, МАФ, ремонт котельной, озеленения территории, уличное освещение и т.д.

Эта запланированная закупка вызвала негодование среди граждан. Екатерина Бритавская подала жалобу в Госаудитслужбу, и сейчас ожидается ответ на этот запрос.

Она не может понять, почему ремонт школы стоимостью более 84 миллионов гривен осуществляется в населенном пункте, где проживает всего 1,5 тысяч человек. За эти деньги можно построить новую школу. Также она выразила обеспокоенность распределением бюджетных средств, указывая на то, что в условиях войны существует множество незакрытых потребностей на фронте.

"Почему деньги на это выделяют, когда идет война и на фронте у военных множество незакрытых потребностей? Автомобили, дроны, тактическая медицина, средства защиты от дронов, рации, средства обогрева!!!!! Отмените тендер и перенаправьте средства на нужды армии, — говорится в ее сообщении.

Ранее тендер на ремонт этой школы также объявлялся, начальная цена которого составила более 46 миллионов гривен. Однако при выполнении работ фактическая цена уменьшилась до 18 миллионов гривен, и договор с подрядчиком был заключен 15 сентября.

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