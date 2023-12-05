Сообщение о возгорании деревянного торгового павильона, где осуществлялась продажа одежды, поступило на горячую линию "102" от жительницы Белгорода-Днестровского. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к этому инциденту причастен житель Измаила, который находится в розыске за нанесение тяжких телесных повреждений.

Подробности сообщили в Нацполиции Одесской области.

В вечернее время злоумышленник проник через окно в торговый киоск, похитив пакеты с новой одеждой, такой как футболки, свитера, брюки и платья, общим количеством 37 единиц на сумму почти 21 тыс. гривен. С целью сокрытия кражи он сжег внутри киоска другую одежду, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленника как вещественные доказательства похищенные вещи и поместили его под стражу. Также проведены экспертизы в рамках расследования.

Получив выводы экспертов и другие доказательства, следователи под процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в краже, соединенной с проникновением в помещение, совершенном в условиях военного положения, и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Расследование продолжается.

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