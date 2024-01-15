Оперативники в Одесской области совместно со следователями полиции и работниками СБУ прекратили действие канала незаконного выезда мужчин призывного возраста в иностранные страны. Как сообщили в Нацполиции Одесщины, предварительно установлено, что по крайней мере пять человек выехали за границу с помощью этой схемы.

Организатором указанной схемы оказался 48-летний одессит, разрабатывавший и внедрявший механизм обходного трудоустройства для мужчин призывного возраста. Он предоставлял им возможность получить загранкомандировку, работая на стратегически важных предприятиях и фирмах за рубежом. Это позволяло им пересечь государственную границу под покровом официальной командировки.

Организатор был задержан при получении им денег в порядке, определенном статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Стоимость фиктивного трудоустройства и выезда за границу составила 4500 долларов.

Фигуранту предъявили подозрение по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Подозреваемый был заключен под стражу с возможностью внесения более 1 млн гривен залога. Сейчас продолжаются дальнейшие расследования для установления всех лиц, причастных к преступной схеме.

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