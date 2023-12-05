К концу месяца женщина попросила подругу взять под свой уход за ребенком на некоторое время, но не вернулась в указанный день.

Полицейские в Одессе составили протокол в отношении женщины за нарушение родительских обязанностей, после чего ребенка поместили в городской специализированный дом ребенка. Сейчас работники службы по делам детей обеспечивают опеку над девочкой. Подробности его вопиющего случая сообщили в полиции Одесской области.

В середине ноября женщина вместе с полуторагодовалой дочерью приехала в Одессу из другой области и остановилась у подруги. К концу месяца она попросила подругу взять под свой уход за ребенком на некоторое время, но не вернулась в указанный день. В течение нескольких дней одесситка самостоятельно ухаживала за ребенком и пыталась связаться с матерью. Однако не смогла этого сделать, обратилась за помощью в отдел полиции №2 Одесского районного управления полиции №1.

Ювенальные полицейские сообщили соответствующие государственные органы об инциденте, составили необходимые документы и вместе с сотрудниками службы по делам детей передали девочку в городской специализированный дом.

Согласно расследованию полиции, мать ребенка в то время находилась в другой области и занималась своими делами.

С ней была проведена профилактическая беседа об избежании подобных ситуаций в будущем, и составлен протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за неисполнение родительских обязанностей. Женщине, которая ранее уже привлекалась к ответственности за подобное нарушение, грозит штраф.

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