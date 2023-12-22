Владелец имения в Одессе и подрядчика будут судить за разрушение памятника архитектуры.

Уничтожение особняка Гавсевича в Одессе – заказчика и подрядчика будут судить за разрушение памятника архитектуры. Дело о повреждении имения Гавсевича в Одессе отправили в суд.

Обвиняемые в этом владелец достопримечательности архитектуры и руководитель фирмы, выполнявшей строительные работы. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, владелец особняка, являющегося объектом культурного наследия, совместно с подрядчиком, без соответствующего разрешения, провели строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания. Такие противоправные действия обвиняемых привели к разрушению объекта культурного наследия, в частности его конструктивных элементов и архитектурно-художественных элементов интерьера помещений.

Во время ремонтных работ, используя строительную технику, были изъяты ограждающие и несущие конструкции и перекрытия северной части здания-памятки, юго-западная часть, кровля, второй и третий этажи восточной части, а также частично разобраны ограждающие конструкции восточной части здания .

В сентябре владельцу дома и подрядчику было предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 298 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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