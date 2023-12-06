По информации спасателей, прибывших на место ЧП в Одессе, в этот раз разрушение касалось третьего подъезда.

На улице Базарной в Одессе произошла еще одна авария, связанная с обрушением части здания. Это уже второй подобный случай, после того как 27 ноября там произошло первоначальное обрушение. Об этом уведомили в ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, прибывших на место ЧП в Одессе, в этот раз разрушение касалось третьего подъезда аварийного жилого дома с 1 по 3 этаж.

Прибыв на место происшествия, пожарные сразу приступили к аварийно-спасательным работам и проверили подвальное помещение на предмет наличия людей. К счастью, на момент обрушения жертв и раненых не было обнаружено.

Привлечены 18 единиц пожарной техники и 55 спасателей от ГСЧС для проведения спасательных операций.

Важно отметить, что здание находится в аварийном состоянии уже 30 лет, а также оно повреждено в результате взрыва во время одного из нападений российской федерации на Одессу.

Предварительно было объявлено, что 27 ноября часть дома уже обрушилась, и в сентябре объявлен поиск инвесторов для капитально-восстановительных работ. Позже заместитель городского головы и директор департамента земельных ресурсов Александр Филатов сообщил, что этот дом хотят лишить статуса достопримечательности архитектуры, чтобы демонтировать.

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