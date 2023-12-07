Российские оккупанты совершили новую жестокую атаку, есть серьезные и трагические последствия.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, этой ночью захватчики на протяжении почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район.

«Наши силы ПВО сбили подавляющее количество «шахедов», однако, к сожалению, есть попадания. Оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб», – сообщили в ОВА.

На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Добавим, что в эту ночь защитники неба уничтожили 15 ударных БПЛА. Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская.

«Оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed» из мыса Чауда (Крым)», - рассказали защитники неба над Украиной.

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