Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Одесскую ОВА, этой ночью захватчики на протяжении почти двух часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район.
«Наши силы ПВО сбили подавляющее количество «шахедов», однако, к сожалению, есть попадания. Оккупанты прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. Повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб», – сообщили в ОВА.
На месте произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Добавим, что в эту ночь защитники неба уничтожили 15 ударных БПЛА. Всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Основные направления удара – Хмельницкая и Одесская.
«Оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed» из мыса Чауда (Крым)», - рассказали защитники неба над Украиной.
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