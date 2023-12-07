В Одесской области правоохранитель, находясь за рулем, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажиры получили серьезные травмы. Как сообщили в пресс-службе ДБР, один из пассажиров был вынужден перенести ампутации ног, а другой получил многочисленные переломы.

Государственное бюро расследований сообщило, что начало расследование этого инцидента. По данным службы, водитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечено, что ДТП произошло 5 декабря в районе населенного пункта Еремеевка на Одесщине, когда правоохранитель столкнулся с двигающимся в том же направлении грузовиком.

"В результате аварии одному из пассажиров пришлось ампутировать ноги, а другой получил многочисленные переломы и ссадины. Оба пострадавших госпитализированы», – сообщили в ДБР.

К месту происшествия направились работники Госбюро расследований. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

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