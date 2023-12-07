В общей сложности было повреждено 92 надгробия на кладбище в Одесской области.

В декабре прошлого года в одном из сел Татарбунарской территориальной общины в Одесской области произошло событие, которое привлекло внимание правоохранителей.

В результате проверки сообщения работника кладбища полицейские оперативно установили личность правонарушителя, которым оказался местный житель. Подробности сообщили в Нацполиции Одесщины.

По заключению правоохранителей, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение более недели систематически посещал кладбище, где по хулиганским мотивам разрушал могильные плиты руками и ногами.

В общей сложности было повреждено 92 надгробия. Злоумышленник объяснил свое неприязненное отношение к своим действиям тем, что его работодатель в течение длительного периода не выплачивал заработную плату и выразил свое недовольство и возмущение таким неожиданным способом.

Следователи полиции под руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры предъявили обвинение правонарушителю по статьям 297 части 1 и 3 Уголовного кодекса Украины, связанным с нарушением над могилами, и направили обвинительный акт в суд.

После рассмотрения представленных полицией доказательств суд принял приговор, признав подсудимого виновным и установив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

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