В Одессе готовятся переименовать более десятка улиц - в общем одесситы поддержали все новые названия.

Так, в Одессе планируют переименовать с десяток улиц.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Завершилось обсуждение переименования 14 объектов топонимики в Одессе.

Голосование прошло на вебпортале "Социально активный гражданин" с помощью электронного сервиса "Общественное обсуждение".

Результаты зафиксировали высказанные мнения по поводу переименования 14 улиц в Одессе.

Так, в целом планируют переименовать 14 улиц, которые находятся в двух районах Одессы, а именно в Пересыпском и Хаджибейском.

В частности, предлагается переименовать улицу Спартаковскую на Бароновскую, а улицу Салтыкова-Щедрина на Филиппа Орлика.

К слову, В Харьковской области могут переименовать еще почти 2 тысячи улиц.

В Харьковской области в переименовании нуждаются 1793 улицы, по словам активистов, это является одним из самых высоких показателей в областях Украины.

Харьковщина на третьем месте среди областей Украины по количеству улиц, нуждающихся в переименовании.

Сообщается, что больше в Винницкой 1823 и Днепропетровской 2171 областях.

Напомним, Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала внести изменения в названия 1,4 тысячи населенных пунктов в Украине.

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