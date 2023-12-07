Злоумышленник за три дня "заработал" на этом обмане 2,5 тысяч гривен. Потерпевшие обратились в полицию.

В городе Одесса правоохранители раскрыли случай мошенничества, в котором местный мужчина обманывал людей, продавая в сети несуществующий инфракрасный обогреватель. Информацию об этом обнародовалапресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области.

По материалам следствия злоумышленник, действуя из-за популярных интернет-платформ, вывесил объявление о продаже такого обогревателя за 1200 гривен, хотя самого товара у него не было. В результате обмана пять человек понесли убытки в сумме 2,5 тысячи гривен.

Основной метод мошенничества мужчины заключался в том, что житель Одессы пообещал покупателям отправить товар по почте после предоплаты в размере 500 гривен. Однако, когда деньги были перечислены на его абонентский номер, он отказывался от связи с потерпевшими.

Злоумышленник за три дня "заработал" на этом обмане 2,5 тысяч гривен. Потерпевшие обратились в полицию, нашедшую мошенническое лицо. Подозреваемый признал свою вину, компенсировал ущерб потерпевшим и получил подозрение по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

По этим статьям ему грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ, ограничение свободы или лишение свободы на определенный срок. Расследование продолжается.

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