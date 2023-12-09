Так, Служба безопасности провела спецоперацию и задержала в Одессе вражеского агента.
Как сообщаетСБУ, фигурант занимался «раскруткой» своего образа как кандидата в народные депутаты.
В частности, он поступил в местную организацию, которая занимается вопросами экологии и разместил политическую рекламу на пассажирских автобусах.
В СБУ сообщили, что деньги на "проекты" выделены российской спецслужбой. Также он также пригласил себе "зарплату" в 5,5 тыс. долларов ежемесячно.
Российский агент хотел обнаружить локации ПВО и береговой обороны города.
К счастью, СБУ задержала фигуранта «с поличным».
Задержан местный житель, российская спецслужба дистанционно завербовала его в октябре.
Передачу полученных данных он осуществлял через популярный мессенджер.
Также известно, что вражеский агент подал заявление на вступление в российскую партию «единая россия».
Во время обысков дома у задержанного был обнаружен мобильный телефон с подтверждением коммуникации с агрессором.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Предатель находится под стражей, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.
Последние новости Украины:
Украинку поймали на преступлении в районе Бахмута: что она там делала.
Как сообщала Politeka, житель Днепропетровщины поплатился за поддержку РФ, решивших в суде.
Также писала Politeka, в Днепре продали РФ важные системы для военных баз.