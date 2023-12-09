В Одессе задержан предатель, который намеревался баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Так, Служба безопасности провела спецоперацию и задержала в Одессе вражеского агента.

Как сообщаетСБУ, фигурант занимался «раскруткой» своего образа как кандидата в народные депутаты.

В частности, он поступил в местную организацию, которая занимается вопросами экологии и разместил политическую рекламу на пассажирских автобусах.

В СБУ сообщили, что деньги на "проекты" выделены российской спецслужбой. Также он также пригласил себе "зарплату" в 5,5 тыс. долларов ежемесячно.

Российский агент хотел обнаружить локации ПВО и береговой обороны города.

К счастью, СБУ задержала фигуранта «с поличным».

Задержан местный житель, российская спецслужба дистанционно завербовала его в октябре.

Передачу полученных данных он осуществлял через популярный мессенджер.

Также известно, что вражеский агент подал заявление на вступление в российскую партию «единая россия».

Во время обысков дома у задержанного был обнаружен мобильный телефон с подтверждением коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Предатель находится под стражей, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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