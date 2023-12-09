В Одесской области, в селе Мирнополье Теплицкой общины провели прощание с военным Иваном Гечевым, который потерял жизнь 15 ноября 2023 года во время боевого задания вблизи села Новоегоровка на Луганщине. Об этом сообщено на странице Болградской Региональной Военной Администрации в Facebook.

Иван Гечев родился в 1983 году в селе Мирнополье в многодетной семье. В 1990 году пошел в Мирнопольскую школу, которую окончил в 2001 году. Поступил в Одесское профтехучилище, где получил специальность повар-кондитер. В 2003 году вступил в ряды ВСУ, где сначала служил поваром, затем спасателем.

Иван Гечев по окончании срочной службы прошел обучение в учебном заведении МЧС города Черноморск, получил диплом спасателя и работал пять лет в городе Одесса в службе по чрезвычайным ситуациям – спасателем. Летом 2022 года пошел добровольно в ряды ВСУ. Служил инспектором пограничной службы I категории – начальник минометной группы.

Тело защитника встречали на коленях жители сел Мирнополья, Теплица, Веселый Кут и Роща, говорится в сообщении. У Ивана Гечева остались жена, двое детей, родители, братья и сестра.

"Сиротами остались двое детей Екатерина и Максим, жена Наталья, отец, братья и сестра. Вся община выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Как белым покрывалом в день погребения природа покрыла всю землю снегом. Пряча следы страшной войны», - добавили в Болградской Региональной Военной Администрации.

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