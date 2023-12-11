Сейчас принимаются меры по установлению личности, виновной в правонарушении, и расследовании мотивов преступления.

В одном из районов Одессы местный житель обнаружил опасный предмет под своим автомобилем, после чего взрывотехники приняли меры по его нейтрализации и отправили на экспертизу. Об инциденте уведомили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Инцидент произошел на улице Академика Сахарова, где житель обратился в полицию, сообщив о подозрительном предмете под его автомобилем, припаркованным во дворе.

На место вызова выехала следственно-оперативная группа местной полиции и сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области.

Во время осмотра под автомобилем стражи порядка обнаружили пакет, в котором, по предварительной информации, находилось самодельное пиротехническое устройство с дистанционным запусковым устройством. Он мог взорваться и мгновенно унести жизнь мужчины. Взрывотехники успешно обезвредили устройство на месте происшествия, а следователи изъяли его и направили на экспертизу для дальнейших исследований.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которое касается хулиганства – грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что проявляется особой дерзостью или цинизмом.

Сейчас принимаются меры по установлению личности, виновной в правонарушении, и расследовании мотивов преступления.

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