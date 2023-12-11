Максимальное наказание для фигурантов - девять лет заключения и конфискация имущества.

Одесситу было предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины, что может привести к заключению на срок до девяти лет. Также брату военного, участвовавшего в противоправной деятельности, было объявлено о подозрении. Об этом сообщается в Нацполиции Одесщины.

В ходе расследования выявлено, что военный - работник ТЦК - и его брат получили взятку в размере 7 000 долларов от родственницы военнообязанного с целью решения вопроса об увольнении его с военной службы. За эту выгоду они обещали повлиять на военных чиновников, которые должны были принять соответствующее решение.

В ходе следственных мероприятий правоохранители обнаружили, как военнослужащий, уже перейдя на другую должность, самостоятельно искал мужчину, который хотел уехать за границу во время военного положения. Злоумышленник за деньги предлагал оформить опекунство или получить "белый" билет для пересечения границы через официальный пункт пропуска.

После внесения задатка в размере 100 долларов правоохранители задержали злоумышленника. Фигуранту сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через границу и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения государственным должностным лицом.

Максимальное наказание для фигурантов - девять лет заключения и конфискация имущества. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 214 тыс. гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.