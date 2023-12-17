Во время действующего комендантского часа в Одессе полиция задержала местного жителя, которого отправили в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Инцидент произошел в ночь на 9 декабря, и сам мужчина сообщил об этом Youtube.

По словам задержанного мужчины, он подал заявление в полицию, поскольку считает, что у него есть основания для отсрочки от мобилизации.

Ветеран, экс-спикер оперативного командования "Юг" Он отметил, что работники патрульной полиции в Приморском районе Одессы остановили нарушителя комендантского часа.

Во время проверки документов выявлено, что мужчина военнообязан, поэтому его доставили в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. Назаров предоставил информацию, что задержанный утверждает, что имеет отсрочку от призыва из-за обязанностей по уходу за матерью с инвалидностью.

"Окончательные выводы о возможности призыва задержанного гражданина будут сделаны после предоставления им документов, подтверждающих наличие отсрочки. В противном случае, гражданин получит повестку для направления на военно-врачебную комиссию с последующим призывом на военную службу", – добавил Назаров.

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