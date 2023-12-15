На месте происшествия в семейном доме, где проживала семья, спасатели попытались узнать причины ЧП.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области семья с двумя детьми пострадала от отравления угарным газом. Подробности о несчастном случае сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области.

По заявлению спасателей, 42-летний мужчина, 40-летняя женщина и их двое детей, рожденных в 2006 и 2021 годах, были госпитализированы с отравлением угарным газом в реанимационное отделение одной из больниц Татарбунары.

На месте происшествия в семейном доме, где проживала семья, спасатели не обнаружили следов пожара. Первоначально указано, что причиной отравления стал недостаток в конструкции дымохода печного отопления.

В ГСЧС призывают соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, отмечая, что это может спасти жизнь.

Также ранее сообщалось о другом несчастном случае в Одесской области. В частности, пожарные ликвидировали пожар, который произошел в жилом доме на площади 250 м². По прибытию спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома. Через час пожар был полностью ликвидирован. В настоящее время устанавливается причина пожара и ущерб. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 4 единицы техники и 18 пожарных.



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