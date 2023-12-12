Оказавшись заинтересованным оккупантами, он был успешно завербован летом прошлого года через мессенджеры.

В Одесской области спецслужбы объявили об успешном прекращении деятельности еще одного агента россии, участвовавшего в планировании атак на военные объекты в регионе.

По информации Службы безопасности Украины (СБУ), работник больницы, оказавшись сторонником прокремлевских взглядов, оказался соучастником российских преступных планов. Эту информацию предоставила СБУ в Одесской области.

Агент, использовавший прикрытие медицинского работника, был активным приверженцем прокремлевской идеологии и систематически публиковал свои взгляды в российских Телеграмм-каналах. Оказавшись заинтересованным оккупантами, он был успешно завербован летом прошлого года через мессенджеры. Основной целью агента было сбор и передача точных координат военных аэродромов и учебных центров Вооруженных Сил Украины в Одесской области.

Дополнительно агент фиксировал данные о расположении личного состава и боевой технике украинских сил в разных районах области.

Полученную разведывательную информацию он передавал врагу, используя электронные карты и подробные описания объектов, которые могли стать объектом для потенциальных воздушных атак, включая использование ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

СБУ вовремя раскрыла предателя, задержала его в августе 2022 года и, имея достаточные доказательства, достигла приговора – 15 лет тюрьмы и конфискации имущества.

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