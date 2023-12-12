В Одесской области задержаны четыре человека, из которых трое одеты в священнические рясы, пытаясь незаконно пересечь границу. Об этом уведомили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Вблизи границы с Молдовой пограничный отряд Измаильского района задержал трех нарушителей, одетых в священнические доспехи, и одного в спортивной одежде.

В ходе расследования оказалось, что только один из "батюшек" является действительным священником и принадлежит к церкви с руководящим центром в стране-агрессоре, россии. Он же снабдил рясами своих двух попотников.

Ранее этот протоиерей работал в казначействе Киевско-Печерской Лавры, но после удаления оттуда промосковской братии он отправился в Харьков и решил нелегально отправиться за границу.

Его друг, проживающий в одной из европейских стран, согласился помочь в этом нелегальном деле. По словам "паломников", они заплатили по 4 тысячи долларов США каждый за услуги переправы через границу. Чтобы не вызвать подозрения, они решили одеться в богослужебную одежду во время поездки.





Нарушители считали, что все идет по плану, но на берегу озера Кагул их встретила лодка. Пассажиров переправили на противоположный берег и отправили в село, заверив, что это Молдова, но на самом деле они переправлялись между двумя украинскими населенными пунктами, разделенными озером.

Украинские пограничники составили протоколы об административных правонарушениях по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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