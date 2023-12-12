Эти действия квалифицируются как мошенничество и подделка документов, что может привести к лишению свободы на срок до пяти лет.

В ходе расследования было установлено, что физическое лицо-предприниматель и два директора Обществ с Ограниченной Ответственностью частично не выполнили соглашения на выполнение ремонтных работ постройки гражданской защиты в местном учебном заведении, которые были подписаны с сельским советом Белгород-Днестровского района. Детали уведомили в пресс-службе Нацполиции Одесщины.

Вместо выполнения сделок, правонарушители создавали заведомо ложные учетные документы, в которых преувеличивали объем выполненных обязательств и завышали стоимость ремонтных работ и использованных строительных материалов.

Лицо с должностной должностью в сельсовете, не проверив фактическое выполнение работ, безосновательно свидетельствовало о фальсифицированных актах приема-передачи. Это привело к неправомерному перечислению почти 700 тысяч гривен на счета ФЛП и двух ООО из бюджета.

Совместно с работниками управлений противодействия киберпреступлениям и стратегическим расследованиям в Одесской области Национальной полиции следователи Белгород-Днестровского районного отдела полиции раскрыли эту схему.

Предприниматель был сообщен о подозрении в мошенничестве и подделке официальных документов. Для директоров ООО также были предъявлены обвинения во внесении ложных сведений в официальные документы и злоупотреблении служебным положением.

Эти действия квалифицируются как мошенничество и подделка документов, что может привести к лишению свободы на срок до пяти лет. Также директорам ООО грозит наказание до восьми лет в случае внесения служащими ложных сведений и злоупотребления служебным положением.

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