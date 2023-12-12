Около семи утра в Одессе на перекрестке улиц Академика Воробьева и Одесской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие маршрутка и пять автомобилей. Об этом уведомили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По предварительным выводам правоохранителей, водитель автомобиля "Nissan", двигаясь со второстепенной дороги на главную, не предпочел водителя маршрутного автобуса, который имел преимущество, что привело к их столкновению.

В результате этого водитель общественного транспорта врезался в припаркованный автомобиль, который в свою очередь врезался в другой, и так далее, ударив остальные четыре припаркованные легковые машины.

Водитель "Nissan" получил перелом шейного позвонка и получил медицинскую помощь. Относительно других участников происшествия сообщается об отсутствии пострадавших.

Проверяется водитель на признаки опьянения. Обстоятельства автопроисшествия расследует следственно-оперативная группа по исследованию ДТП при ГУНП в Одесской области. Рассматривается вопрос о правовой квалификации события и включении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Согласно данным полиции, в течение 2022 года в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными (в 2021 году – 24 521). В результате ДТП погибли 2 791 граждан (в 2021 году - 3 238), в том числе 125 детей (в 2021 году - 193).

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