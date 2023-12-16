Детективы Государственного бюро расследований завершили предсудебное расследование по делу в отношении правоохранителя, который стал виновником смертельного ДТП в городе Белгород-Днестровск. Как сообщили в пресс-службе ГБР, обвинительный акт уже направлен в суд.

В августе 2023 года этот правоохранитель, управляя автомобилем, выехал задним ходом со двора дома и совершил наезд на женщину. В то время в автомобиле находилась его жена.

После наезда супруги перенесли пострадавшую на скамейку под подъездом и вызвали скорую помощь. Но, не дождавшись прибытия медиков, водитель покинул место аварии и позже его жена также покинула место происшествия.

В результате полученных травм пострадавшая женщина скончалась в больнице. Правоохранитель обвиняется в нарушении ПДД, что привело к смерти потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Указанная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Одесская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по этому делу.

Стоит также напомнить, что около семи утра в Одессе на перекрестке улиц Академика Воробьева и Одесской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие маршрутка и пять автомобилей.

Водитель "Nissan" получил перелом шейного позвонка и получил медицинскую помощь. Относительно других участников происшествия сообщается об отсутствии пострадавших.

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