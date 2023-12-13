В городе Одесса в ноябре работники военкомата совместно с правоохранителями использовали кандалы и принудительно посадили мужчину в автомобиль на глазах у его ребенка. Так агрессивно они себя вели из-за отказа мужчины принять повестку от работников ТЦК. Глава Одесского ТЦК во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa прокомментировал скандал после проведенного служебного расследования.

Председатель Территориального центра обслуживания населения (ТЦК) Одесской области, Александр Охрименко, высказал свое объяснение по поводу инцидента с насильственным вручением повестки в жилом массиве "Радужный".

По его словам, этот эпизод был вызван провокацией от военнообязанного, который признавался "уклоненцем". Он специально провоцировал работников ТЦК, угрожал им, обзывал и размахивал руками. Кроме того, он громко кричал, чтобы привлечь внимание окружающих.

Впоследствии мужчина признался в своей вине и уже служит в составе Вооруженных Сил Украины.

Глава ТЦК также прокомментировал ситуацию с вручением повесток в спортзалах Одесской области, указав, что распространяемая в социальных сетях информация является не вполне достоверной. Он отметил, что представители ТЦК не нарушают действующее законодательство страны во время действия военного положения.

Охрименко также отметил, что информация о том, что мужчин удерживают в военкоматах после получения повестки, не соответствует действительности. По его словам, проводится обычная процедура оформления документов, уточнение информации из баз данных и прохождение военно-врачебной комиссии.

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