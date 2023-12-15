Следствие по его гражданским союзникам проводят другие правоохранительные органы.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении правоохранителю из Одесской области, который пытался наладить схему для заработка денег незаконным образом. Детали уведомили в пресс-службе ДБР.





В начале декабря 2023 года фигурант предложил двум своим знакомым возможность "подработки". Они должны были перевозить клиентов на своем автомобиле через государственную границу в Молдову, обходя пункты пропуска и пограничный контроль.

Милиционер нашел двух желающих, обещая им за 4 тысячи долларов США каждому безопасно вывезти их из Украины. Получив деньги, он усадил их в автомобиль вместе со знакомыми и указал место на карте, куда нужно доставить мужчин.

Перевозчиков вместе с уклончанами задержали пограничники в 100 метрах от линии государственной границы.





Фигуранту объявлено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины).

По указанной статье предусмотрено наказание до 9 лет лишения свободы. Следствие по его гражданским союзникам проводят другие правоохранительные органы.

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