В результате атаки возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственного сооружения, пишет Politeka.net.

Повреждения получили 11 зданий, расположенных рядом с местом попадания. По предварительным данным, пострадали 11 человек, из них 3 ребенка.

После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них трое детей.

Впоследствии стало известно, что в результате новой российской атаки пострадало общежитие.

На месте работают сотрудники городских структур. Работают пункты обогрева. В настоящее время решается вопрос с временным расселением одесситов, чье жилье пострадало в результате атаки.

«После вчерашнего обстрела погиб мирный мужчина. Сегодня – четверо детей в наших больницах, которым предоставляется вся необходимая медицинская помощь», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее Воздушные силы ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БПЛ для юга Одесчины.

На данный момент известно, что россия этой ночью запустила по югу Украины по меньшей мере 39 "шахедов".

"Припортовая инфраструктура южных регионов – один из приоритетов врага. И этой ночью очень показательно была атака на Подунавье, где БПЛА выискивали возможность навредить припортовой инфраструктуре", – сообщила руководитель прессцентра ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

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