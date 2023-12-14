Андрей Андреевич Моргун прожил короткую, но сознательную жизнь. Несмотря на молодежь, он стал защитником своей семьи, государства и народа.

В тяжелых боях на Авдеевском направлении отдал жизнь молодой воин Вооруженных Сил Украины Андрей Моргун, рожденный в Одесской области. Ему было всего 25 лет. У солдата остались жена и сын, которому еще не исполнилось месяца. Об этой трагедии сообщила Белгород-Днестровская районная военная администрация через Facebook.

"Уже не болят ему смертельные раны – в ряды небесных стал он навсегда", - говорится в сообщении.

Андрей Андреевич Моргун, рожденный в городе Белгород-Днестровском 20 января 1998 года, прожил короткую, но сознательную жизнь. Несмотря на молодежь, он стал защитником своей семьи, государства и народа.

Он не воплотил все свои мечты, но не стал в стороне от событий в нашей стране. Он отдал за нас самое дорогое – свою жизнь. Смерть нашла его вдали от родного дома.

Солдат Андрей Моргун погиб во время боевого столкновения с превосходящими силами врага вблизи села Северное Донецкой области. Он мужественно защищал украинскую землю от коварного агрессора. У него остались жена и сын, которому даже месяца нет.

Состоится прощание с военнослужащим в его родном Белгород-Днестровском в четверг, 14 декабря. Земляков призвали принять участие в живом коридоре прощания и почтить Героя, защищавшего Украину от российских захватчиков.

Знакомые Андрея Моргуна призвали неравнодушных поддержать его семью, поскольку маленький сын потерял отца, а молодая жена – мужа.

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