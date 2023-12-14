Поселковый совет в Одесской области предложил жителям присоединиться к общественному обсуждению по вопросу переименования поселка.

В Одесской области рассматривается вопрос переименования бывшего райцентра Тарутино из-за героизации русской армии в его названии. Местным жителям предоставляется возможность обсудить и предложить новое название поселка.

Общественные обсуждения запланированы на 14 декабря, в Тарутино, где каждый желающий сможет высказать свои предложения.

Село Тарутино было основано в 1814 году на территории, завоеванной русской империей во время русско-турецкой войны. Название поселка возникло в честь русской деревни, возле которой в 1812 году русские войска вели борьбу с армией Наполеона. Тоесть название героризирует армию рф.

В связи с этим, согласно законодательству Украины, в частности "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" и "Об основах государственной языковой политики", село подлежит переименованию. Обсуждения состоятся в 16.00 в Тарутинском поселковом Доме культуры.

Кроме того, депутаты Мологовского сельского совета Одесской области утвердили решение о переименовании улиц в селах общины: Выпасное, Андреевка, Сухолужье и Роскошное. В селе Выпасное было переименовано пять улиц, включая улицу Первомайскую, которая стала Майской. В других селах также проведены подобные переименования, учитывая требования законодательства.

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