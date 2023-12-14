По информации ДБР, объекты недвижимости включают в себя виллу общей площадью 857 квадратных метров и офисное помещение.

Государственное бюро расследований вместе с испанской полицией провело обыски на вилле и офисном помещении в Марбелье, которые являются собственностью семьи бывшего военного командира из Одессы Евгения Борисова. Это произошло 13 декабря, информирует прессцентр Государственного бюро расследований.

По информации ДБР, объекты недвижимости включают в себя виллу общей площадью 857 квадратных метров и офисное помещение площадью 223,9 квадратных метров. Известно, что военком приобрел дом по имени своей матери в декабре 2022 года, тогда как офис вместе с женой был приобретен в феврале 2023 года за сумму более 500 тысяч евро.

Во время обысков были изъяты документы, подтверждающие право собственности и распоряжение этим имуществом членами семьи Борисова. На основании собранных доказательств и запроса ДБР власти Королевства Испания наложили арест на указанные виллу и офисное помещение.

Суд также наложил арест на имущество, деньги и банковские счета Борисова и его семьи, расположенные в Украине, в частности:

Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области,

Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м,

Домовладение в Одессе площадью 78,5 га,

Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе,

Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска,

Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска,

Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска,

Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021,

Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска,

Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и т.д.

Евгения Борисова подозревают в нескольких преступлениях, включая незаконное обогащение. Он был задержан в июле 2023 года и содержится под стражей. Также в тот же месяц он был отстранен от военной службы. Ранее суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета Борисова и его семьи в Украине, включая земельные участки, дома, квартиры и автомобили разных марок и лет выпуска.

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