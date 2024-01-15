Как следствие совершенных действий фигурантов может быть наказание в виде лишения свободы до девяти лет.

Совместная операция оперативников управления стратегических расследований в Одесской области и следователей областной полиции привела к прекращению преступной схемы, организатором которой оказался привлекший к ней военнослужащего руководитель одной из общественных организаций в Одессе.

Подробности были сообщены в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Согласно информации, организаторы обещали гражданам решить вопрос непризыва к Вооруженным Силам Украины, выдали их из военного учета по состоянию здоровья и помогали в изготовлении документов для беспрепятственного выезда за границу. Услуги злоумышленников оценивались в 9000 долларов.

Правоохранители задержали руководителя общественной организации при получении 9000 долларов. Ему и его сообщнику предъявлено подозрение за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Вопрос по избранию мер предосторожности сейчас решается.

Как следствие совершенных действий фигурантов может быть наказание в виде лишения свободы до девяти лет, запрета занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискация имущества.

Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству.

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