Сообщается, что заместитель командира требовал у подчиненного взятку за невнесение его в списки военнослужащих, подлежащих ротации.
Как сообщили в Нацполиции Одесщины, правоохранители задержали подозреваемого «на горячей» после передачи ему взятки в сумме 15 тысяч гривен.
Кроме того, вещественные доказательства злоумышленника были изъяты.
Правонарушителю сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Подозреваемый задержан, пока ему выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается следствие.
К слову, в Одессе задержан врач военного госпиталя.
Врач из Одесской области, производивший фиктивные документы для увольнения со службы за 5 500 долларов США, был задержан.
По данным следствия, врач организовал противоправную схему изготовления фиктивных документов о болезни военнослужащих, которая служила основанием для их увольнения из рядов ВСУ и других военных формирований Украины.
Ему сообщили о подозрении врачу Военно-медицинского клинического центра Южного региона.
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