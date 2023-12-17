В Одессе разоблачен заместитель командира воинской части в получении взятки.

Сообщается, что заместитель командира требовал у подчиненного взятку за невнесение его в списки военнослужащих, подлежащих ротации.

Как сообщили в Нацполиции Одесщины, правоохранители задержали подозреваемого «на горячей» после передачи ему взятки в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, вещественные доказательства злоумышленника были изъяты.

Правонарушителю сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Подозреваемый задержан, пока ему выбирают меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие.

К слову, в Одессе задержан врач военного госпиталя.

Врач из Одесской области, производивший фиктивные документы для увольнения со службы за 5 500 долларов США, был задержан.

По данным следствия, врач организовал противоправную схему изготовления фиктивных документов о болезни военнослужащих, которая служила основанием для их увольнения из рядов ВСУ и других военных формирований Украины.

Ему сообщили о подозрении врачу Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

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