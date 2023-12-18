В городе Черноморск, что в Одесской области, состоялось прощание с героическим защитником Украины, Александром Унгуряном, погибшим в бою с российскими захватчиками в Донецкой области. Об этом сообщили на Facebook-странице Тарутинского поселкового совета.

Александру Унгурян было 44 года. В последнее время вместе с семьей проживал в городе Черноморск Одесского района. На русско-украинской войне солдат Унгурян был сапером инженерно-саперного взвода 3 аэромобильного батальона. Военный, служив сапером, отдал свою последнюю битву близ города Бамут 20 августа.

Несмотря на то, что со дня его гибели прошло почти пять месяцев, тело героя удалось вернуть родным для проведения захоронения только сейчас.

Прощание с Александром состоялось в воскресенье, 17 декабря, в Черноморске, где живет семья украинского военного.

Тарутинская община Болградского района выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Героя, возложив цветы к его вечному упокоению.

"Одесщина и Украина снова потеряли своего верного сына, который героически боролся с коварным врагом. Тарутинская община Болградского района выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего Земляка и Героя. Вечная и светлая память герою, защитнику Украины. Низкий поклон", – отмечено в сообщении поселкового совета.

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