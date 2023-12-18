Снимки и видео, демонстрирующие эту мобилизацию, ходят через одесские телеграмм-каналы.

За последнюю неделю в Одессе заметно увеличилась активность мобилизации. Сотрудников территориальных центров комплектования можно было встретить в общественном транспорте, спортивных залах и торговых центрах.

Снимки и видео, демонстрирующие эту мобилизацию, ходят через одесские телеграмм-каналы.

Сотрудники ТЦК раздают повестки или забирают мужчин в военкомат прямо из спортзалов и выходят на связь с ними в маршрутках.

Подобные мобилизационные мероприятия проводятся не только в Одессе, но и во многих других городах Украины, таких, как Ужгород, Мукачево, Днепр, Полтава и Киев.

Наблюдается, что представители ТЦК посетили фитнес-клуб Synergy рядом с Gagarinn Plaza, ресторан "Соло" на площади 10 апреля и торговые центры, вести себя в военном снаряжении и с оружием.

По другим сообщениям, рейды ТЦК, СБУ и Миграционной службы прошли в ресторанах Киева как часть контрдиверсионных мер безопасности.

Также представители ТЦК проводили проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета. Подобные рейды имели место по всей стране, включая Днепр, где ТЦК вручили повестки не только посетителям фитнес-клуба, но и его работникам.

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