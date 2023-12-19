Обсуждение новых названий топонимики города в Одессе состоялось 7 декабря 2023, и все предложенные варианты переименований получили поддержку местных жителей.

В городе Одесса планируется осуществить переименование 84 объектов топонимики, окончательное решение по которым должны принять депутаты горсовета. Об этом сообщили на официальном веб-сайте горсовета.

Историко-топонимическая комиссия внесла предложения для новых названий, получивших поддержку на общественных обсуждениях. Общий проект решения "О переименовании объектов топонимики на территории города Одессы" был внесен на рассмотрение исполкома.

Некоторые предложенные названия обсуждались на сессии горсовета раньше, но голосования по этим вопросам не удалось.

В целом планируется переименовать 84 объекта, включая улицу Бочарова, которую планируют переименовать в честь героя Украины Владислава Бувалкина. Больше объектов, которые могут получить новые названия, расположены в Хаджибейском районе Одессы — 37, в Пересыпском — 30, Киевском — 12 и в Приморском — пять.

Напомним, что обсуждение новых названий топонимики города в Одессе состоялось 7 декабря 2023, и все предложенные варианты переименований получили поддержку местных жителей.





Также следует отметить, что жители города Южный в Одесской области определились с новым названием своего населенного пункта. Популярным оказалось просто перевести название города на украинский язык и назвать его Южное. За такое предложение проголосовали 80% принявших участие в электронном голосовании горожан.

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