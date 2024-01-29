Получив имитационные данные от наемного агента, осужденный был задержан. Предварительное расследование проводилось Управлением СБУ в Одесской области.

В Одессе к 15 годам тюрьмы приговорили вражеского агента. Он собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позициях ВСУ. Подробности судебного дела раскрыла пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Это лицо также находится подозреваемым в уголовном производстве за участие в массовых беспорядках на стороне пророссийских группировок "Антимайдан" 2 мая 2014 в Одессе. Он уклонялся от следствия, находясь на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Прокуроры в суде сумели доказать, что он самостоятельно обратился к представителям российских спецслужб и предлагал свою помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

Для выполнения задач агрессора, осужденный собирал разведданные о силах и средствах ВСУ, расположенных в Одессе и области, а также получал информацию об личном составе и военной технике на участке так называемой "украинско-приднестровской границы".

Информация о лицах, причастных к агентурному аппарату СБУ и правоохранительным органам Украины, действующим на территории "ПМР", также находилась под особым контролем врага.

Получив имитационные данные от наемного агента, осужденный был задержан. Предварительное расследование проводилось Управлением СБУ в Одесской области.

После публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры гражданина Украины в государственной измене (согласно статье 111, часть 2 Уголовного кодекса Украины), признали его виновным и издали приговор в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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