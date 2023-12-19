18 декабря около 18:00 на автодороге сообщением Киев — Одесса произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом уведомили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля "Fiat Ducato", не доезжая до Клеверного моста, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в месте, предназначенном для этого. Полиция вызвала на место происшествия медицинский персонал, но, к сожалению, потерпевший от полученных травм скончался в карете "скорой" помощи.

Водителя проверили на признаки опьянения, он был трезв.

На месте аварии действовала следственно-оперативная группа, которая расследовала ДТП, представители СУ ГУНП в Одесской области и группа реагирования патрульной полиции отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №2.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, касающееся нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего. В рамках уголовного производства автомобиль был арестован, а также назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается, и правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В полиции обратились к участникам дорожного движения с просьбой безусловно соблюдать правила дорожного движения, водителей – быть внимательными за рулем, а пешеходов – переходить проезжую часть дороги только по пешеходному переходу, после уверенности в отсутствии приближающегося транспорта.

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