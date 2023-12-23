Трое правоохранителей и руководитель почтового отделения обвиняются по нескольким статьям.

В Одесской области будут судить правоохранителей. Сотрудники Государственного бюро расследований завершили предварительное следствие по делу в отношении трех правоохранителей из Одесской области. Обвинительное заключение уже направлено в суд. Подробности дела сообщили в пресс-службе ДБР.

Трое действующих и один бывший правоохранитель организовали незаконную схему, втягивая руководителя одного из почтовых отделений Одессы, который передавал им информацию о клиентах, получавших наркотики. После получения посылки граждане Украины уже находились во время задержания правоохранителей.

Угрожая привлечением к уголовной ответственности за хранение и торговлю наркотиками, правоохранители требовали деньги от задержанных. Стоимость "решение вопроса" составила до 10 тысяч долларов США.

В некоторых случаях пострадавшими оказывались лица, получавшие в посылках не наркотики, а электронные сигареты, но стражи порядка угрожали им привлечением к ответственности за распространение наркотиков.

Пока удалось установить пять случаев вымогательства денег и кражи у граждан.

Трое правоохранителей и руководитель почтового отделения обвиняются в краже, вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 2, ч. 3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 185 (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Бывшего правоохранителя, участвовавшего в преступлении, разыскивают на международном уровне, его дело выделено в отдельное уголовное производство. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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