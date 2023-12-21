В Украине в 2024 г. могут измениться тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Стало известно, сколько придется заплатить с 1 января.

Украина использует регулирование тарифов на коммунальные услуги, такие как газ и электроэнергия как средство сдерживания темпов инфляции. Несмотря на это, рано или поздно будет необходимо отменить это регулирование, хотя это не произойдет в январе. Расскажем, какие тарифы на газ и электроэнергию с 1 января ждут Одессы и Одесской области.

С 1 января тариф на газ в Украине будет составлять 7,96 грн за кубометр. Это означает, что цены останутся неизменными, по крайней мере, до завершения отопительного сезона 2024 года. "Нефтегаз" указывал, что стоимость газа рассчитана до конца отопительного сезона. Сейчас 98% украинцев получают газ от "Нефтегаза", что составляет 12,4 млн украинских семей. Также следует отметить, что пока есть возможность выбора, от какой компании покупать газ.

Стоимость газа в разных компаниях варьируется от 7,7 до 9,99 грн. за кубометр, и эти тарифы остаются актуальными до 1 мая 2024 года. В августе Кабинет Министров продолжил действие специальных условий, позволяя компаниям, обеспечивающим отопление и обогрев воды покупать газ по сниженной цене.

С 1 января 2024 тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным и составит 2,64 грн за кВтч. По сравнению с прошлым годом, когда стоимость электроэнергии составляла 1,68 грн. за потребление свыше 250 кВтч и 1,44 грн. за потребление до 250 кВтч в месяц, это значительный рост. К примеру, при потреблении 239 кВтч в январе 2023 года платеж составлял 344,16 грн, тогда как в январе 2024 года эта сумма будет составлять 630,96 грн.

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