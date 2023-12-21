В Одессе люди в форме пытались затолкать и увезти человека на машине с красным крестом на капоте и военными номерными знаками.

На опубликованным в местных телеграм-каналах видео можно увидеть, как женщина "отбила" мужчину повиснув на двери заставив водителя остановить машину.

Видео очередного конфликта с людьми в военной форме в Одессе публикуют местные паблики.

Судя по кадрам, мужчины в форме приехали на машине скорой помощи и пытались силой затолкать туда мужчину.

Женщина бросалась в открытый салон, пытаясь его вытащить из салона.

В одесских телеграм-каналах пишут, что итоге их обоих отпустили, а авто "скорой помощи" с мужчинами в форме уехала.

Начальница центра стратегических коммуникаций Оперативно-стратегическая группировка войск "Одесса" Наталья Гуменюк прокомментировала вероятный очередной конфликт с ТЦК, видео которого начало распространятся в сети.

"Назначена проверка, пока не могу давать каких-либо комментариев. Пока мы не проверим эти факты. Разбираются соответствующие структуры, военная служба правопорядка, в том числе", - заявила Гуменюк.

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